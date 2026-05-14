Мехико “Бејнәлхалг анти-империалист вә анти-фашист топлантысы”нын јекун бәјанаты Иран империализмлә глобал мүгавимәтин мәркәзидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 2026-ҹы ил мајын 5-дән 7-дәк Мехико шәһәриндә кечирилән “Бејнәлхалг анти-империалист вә анти-фашист топлантысы”нын јекун бәјанатында Иран АБШ империализминә гаршы глобал мүгавимәтин әсас мәркәзләриндән бири кими тәгдим олунуб.
Бу 11 сәһифәлик бәјанатда Ирана гаршы һүҹумлар Куба мүһасирәси, Гәзза мүһарибәси вә Латын Америкасына мүдахиләләрлә јанашы, АБШ-нин тәҹавүзкар вә һеҝемон сијасәтләринин нүмунәси кими ҝөстәрилиб.
Иштиракчылар вурғулајыблар ки, дүнја тарихи кечид мәрһәләсинә дахил олуб вә Иран, Фәләстин, Куба вә Венесуела кими халглар бу гаршыдурманын өн хәттиндә јер алырлар.
Бу гәтнамә Ираны садәҹә реҝионал өлкә кими дејил, Америка мәркәзли низама гаршы глобал мүгавимәтин әсас символларындан бири кими тәгдим едир.
Топланты тәшкилатчыларынын бахышына ҝөрә, Иранын санксијалар, тәзјигләр вә мүһарибә гаршысындакы тәҹрүбәси дүнјанын јени чохгүтблү низамынын формалашмасы просесинин бир һиссәсидир. Онларын инанҹына ҝөрә, бу низам АБШ-ын мүтләг һеҝемонлуғу дөврүнүн сонуну мүәјјән едәҹәк.
Sizin rəyiniz