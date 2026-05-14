Русија малијјә назири: Һөрмүз боғазында давам едән бөһран дүнја игтисадијјатыны тәнәззүлә сүрүкләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија малијјә назири Антон Силванов ачыгламаларында Һөрмүз боғазында давам едән бөһранын глобал енержи бөһраныны аловландырдығыны вә дүнја игтисадијјатыны тәнәззүлә сүрүкләјә биләҹәјини вурғулады.
Мүсаһибәдә Силванов бу һәјати әһәмијјәтли су јолундакы позунтуја тохунараг деди: Һөрмүз боғазындакы мөвҹуд вәзијјәт нефт бөһранына сәбәб олуб.
О әлавә етди: Әҝәр бу су јолунда нәглијјат мәһдудлашдырыларса вә ја дајандырыларса, дүнја нефт истеһлакынын тәхминән бешдә бири вә мајеләшдирилмиш тәбии газын әһәмијјәтли бир һиссәси әлчатан олмајаҹаг.
Русија малијјә назири һәмчинин бу бөһранда нөвбәти аддымын кимјәви ҝүбрәләрин вә гида мәһсулларынын гијмәтләринин артмасы олаҹағыны гејд едәрәк гејд етди: Кимјәви ҝүбрәләрин гијмәтләри артыг 30 фаиз артыб ки, бу да гида мәһсулларына чыхышы даһа да чәтинләшдирир.
Силванов даһа сонра Асија вә Авропадакы енержи идхал едән өлкәләри, еләҹә дә касыб Африка өлкәләрини бу бөһрандан ән чох зәрәр чәкәнләр кими мүәјјән едәрәк, һәтта Фарс көрфәзинин ихраҹатчы өлкәләринин дә инфраструктурларына дәјән зијана ҝөрә зәрәр чәкдијини гејд едиб.
Sizin rəyiniz