Әрагчи: Мүһарибәдә АБШ-нин јанында олан БӘӘ мәзлум образы јарадыб “бизим әразимизә һүҹум олунуб” дејә билмәз!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи ишләр назири Һиндистанда кечирилән БРИKС иҹласында БӘӘ рәсмиләринин јалан иддиаларына ҹавабла бағлы да билдириб: “Иҹласда иштирак едән һәр кәс үчүн тәәҹҹүблү иди ки, БӘӘ нүмајәндә һејәтинин мүһарибә вә Иранын һәмин өлкә әразисиндә АБШ-јә вердији ҹавабларла бағлы мәсәләни галдырмагдан башга мөвзусу јох иди. Бу, тәәссүф доғурур вә мән мәҹбур олдум орада иҹлас вә БРИKС үзвү олан бүтүн өлкәләр үчүн там шәкилдә изаһ едим ки, биз бу мәсәләләри ҝүндәмә ҝәтирмәсәк дә, һәр шејин бир һәдди вар. БӘӘ бу мүһарибәдә АБШ-нин јанында олуб вә мәзлум образы јарадыб бизим әразимизә һүҹум олунуб дејә билмәз.”
Әрагчи вурғулајыб: “Дәгиг мәлуматлар, АБШ рәсмиләринин етирафлары вә там ајдын сәнәдләр мөвҹуддур ки, БӘӘ бу тәҹавүздә өз базаларыны АБШ-нин ихтијарына вериб ки, Ирана гаршы әмәлијјатлар һәјата кечирсинләр, өз һава мәканыны вә әразисини онларын истифадәсинә ачыб, диҝәр базаларыны да тәһвил вериб вә АБШ гүввәләринә хидмәт ҝөстәриб.”
Дипломатија апаратынын рәһбәри бу мүсаһибәнин сонунда вурғулајыб: “Биз вә БӘӘ гоншујуг, кечмишдә бирликдә јашамышыг вә ҝәләҹәкдә дә јанашы јашамалыјыг. Буна ҝөрә дә онлар бахышларыны дәјишмәли вә тәһлүкәсизлији хариҹи өлкәләрлә әмәкдашлыгда дејил, бир-бири илә әмәкдашлыгда ҝөрмәлидирләр.”
Әрагчи вурғулајыб: “Мәним фикримҹә, чох диггәтчәкән вә диггәт јетирмәли олдуғумуз мәгам будур ки, инди бүтүн өлкәләр етираф едир ки, Иран Ислам Республикасы бу мүһарибәнин галиби олуб, дүшмәнләрин мәгсәдләринә чатмасынын гаршысыны ала билиб вә өз ирадәсини гәбул етдириб. Бундан сонра Ирана башга ҹүр бахылмалыдыр; реҝионда өзүнү бөјүк ҝүҹләрлә гаршыдурма габилијјәтинә малик бир ҝүҹ вә ојунчу кими тәсбит етмәји баҹаран Ислам Республикасына.”
“Буну бүтүн нүмајәндә һејәтләринин чыхышларында там шәкилдә ҝөрмәк мүмкүндүр. Мәним ҝөрүшдүјүм бүтүн шәхсләр вә БРЫҸС иҹласында чыхыш едәнләрин һамысы өз сөзләриндә бу мәфһуму бир шәкилдә ачыг ифадә етдиләр ки, реҝионун ҝәләҹәји, бөлҝәдә сүлһ вә сабитлик үчүн һәр һалда јени бахыш вә јени дүшүнҹә олмалыдыр вә бу мүһарибәдән сонра үзә чыхмыш реаллыглар нәзәрә алынмалыдыр.”
