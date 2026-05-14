Ираглы аналтик: Вәһһаби һөкмдарларынын ҝөзләри өнүндә 75 мин фәләстинли гәтлә јетирилди вә Гәзза мәһв едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ираглы аналитик Раҹи Нәсирин әрәб өлкәләринә һаким кәсилмиш вәһһаби һөкмдарларынын Америкаја бағлылығыны вә кор-коранә итаәтини сәрт тәнгид едиб.
О, бу барәдә дејиб: “Әрәб дүнјасынын Гәзза золағына гаршы гурулан суи-гәсддә тутдуғу мөвге ән ағрылы вә ән утанҹвериҹи мөвгедир; белә ки, 75 миндән чох фәләстинли әрәб медиасынын ҝөзләри гаршысында гәтлә јетирилди.”
Раҹи Нәсирин сөзләринә ҝөрә, әрәб дүнјасы илләрдир хариҹи гүввәләрә табечилик сәбәбиндән парчаланма вә ајрылыг јашајыр. Әрәбләрин рәсми мөвгеләри даим мәзһәбчи мотивләрин вә АБШ-на ачыг шәкилдә табе олуб.
