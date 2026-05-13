Иран Сәудијјә краллығы илә бөлҝәдә баш верән олајлар һаггында мүзакирә едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран вә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назирләри реҝионда баш верән ән мүһүм просесләр вә данышыглар әтрафында фикир мүбадиләси апарыблар.
Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи вә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назири Фејсәл бин Фәрһан сон 24 саат әрзиндә икинҹи дәфә телефон данышығы апарараг Пакистанын васитәчилији илә ИИР вә АБШ арасында давам едән дипломатик просесләрлә бағлы сон һадисәләри мүзакирә едибләр.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, хариҹи ишләр назири өтән ҝүн дә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назири, һәмчинин Гәтәр вә Нидерланддан олан һәмкарлары илә реҝиондакы ән мүһүм мәсәләләр барәдә телефон данышығы апарыб.
Sizin rəyiniz