  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Иран Сәудијјә краллығы илә бөлҝәдә баш верән олајлар һаггында мүзакирә едиб

13 may 2026 - 17:08
Xəbər kodu: 1813937
Source: İRNA
Иран Сәудијјә краллығы илә бөлҝәдә баш верән олајлар һаггында мүзакирә едиб

Иран вә Сәудијјә Әрәбистаны хариҹи ишләр назирләри давам едән дипломатик просесләри мүзакирә едибләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран вә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назирләри реҝионда баш верән ән мүһүм просесләр вә данышыглар әтрафында фикир мүбадиләси апарыблар.

Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи вә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назири Фејсәл бин Фәрһан сон 24 саат әрзиндә икинҹи дәфә телефон данышығы апарараг Пакистанын васитәчилији илә ИИР вә АБШ арасында давам едән дипломатик просесләрлә бағлы сон һадисәләри мүзакирә едибләр.

ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, хариҹи ишләр назири өтән ҝүн дә Сәудијјә Әрәбистанынын хариҹи ишләр назири, һәмчинин Гәтәр вә Нидерланддан олан һәмкарлары илә реҝиондакы ән мүһүм мәсәләләр барәдә телефон данышығы апарыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha