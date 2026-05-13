Исраилин Ирагдакы ҝизли базасы барәдә мәлумат сызды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ивритдилли медиа сионист режим ордусуна мәхсус Ирагдакы ҝизли базанын мөвзусуна тохунуб.
Мәлумата ҝөрә, Ирагын гәрбиндә сәһра бөлҝәләриндә јерләшән бу базадан Исраилин Ирана гаршы тәҹавүздә истифадә етмәси планлашдырылырмыш.
Хәбәр мәнбәләринин билдирдијинә ҝөрә, бу база хүсуси тәјинатлы гүввәләрин јерләшдији мәкан олуб вә мүһарибә башламаздан әввәл Исраил ордусунун һава гүввәләри үчүн лоҝистик мәркәз кими фәалијјәт ҝөстәриб.
Һәмчинин исраилли пилотларын әсир дүшәҹәји тәгдирдә онларын хилас едилмәси үчүн нәзәрдә тутулан груплар да бу базада јерләшдирилмишди.
Исраил бу базанын тикинтиси вә тәҹһизатыны АБШ илә координасија шәраитиндә һәјата кечириб.
Sizin rəyiniz