Имам Мүҹтәба Хаменеи: Фарс дили Иранын зәнҝин мәдәнијјәти вә сивилизасијасынын тәблиғи үчүн ән бөјүк имканлардан биридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеинин Ордибеһишт ајынын 25-и – фарс дилинин горунмасы ҝүнү вә мүдрик Әбүлгасим Фирдовсинин аным ҝүнү мүнасибәтилә месажынын мәтни беләдир:
Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим
Фарс дили јалныз данышыг вә јазы васитәси дејил, һәм дә иранлыларын дүшүнҹә бағыны, идрак чәрчивәсини вә милли кимлик сәрһәдләрини формалашдырыр. Фарс дили вә әдәбијјаты Ислами Иранын зәнҝин мәдәнијјәти вә сивилизасијасынын дүнја мигјасында јајылмасы үчүн ән бөјүк имканлардан биридир. Мүдрик вә шәһид Рәһбәримизин – Аллаһ онун мәгамыны уҹа етсин – фарс дилинин ҝүҹләндирилмәси илә бағлы төвсијәси “Иран–Ислам сивилизасијасынын” гүдрәт јолуну ишыгландыран бир мајакдыр.
Әзиз Иран халгы үчүнҹү мүгәддәс мүдафиә дөврүндә дә әввәлки ики мәҹбури мүһарибәдә олдуғу кими сүбут етди ки, Фирдовсинин гәһрәманлыг дастанлары онларын һәјатынын вә характеринин ҝерчәк тәҹәссүмүдүр. “Шаһнамә”нин инсан јетишдирән, гәһрәманлыг руһлу вә Гурани мәфһумлары Иранын бүтүн етник групларыны вә иҹтимаи тәбәгәләрини өз кимлијини, көкүнү вә истиглалијјәтини горумагда, һәмчинин тәҹавүзкар “Зөһһак хисләтлиләрә” гаршы мүбаризәдә һәмрәј вә бир амал әтрафында бирләшдирир. Бу иштирак, мүдафиә вә гәләбә дастаны мәдәнијјәт, әдәбијјат вә инҹәсәнәт адамларынын үзәринә бөјүк мәсулијјәт гојур ки, Фирдовси кими ајаға галхсынлар, сәнәткарларын миссијасыны халгын миссијасынын давамына чевирсинләр, дүшүнҹә, гәләм вә дили сәнәтлә бирләшдирсинләр вә халгын бөјүк дирчәлишинин тарихдә галаҹаг салнамәсини јаратсынлар.
Диҝәр тәрәфдән, шејтан хисләтли гүввәләрин вә дүнја шејтанларынын һүҹуму гаршысында ҝөстәрилән гејрәтли мүгавимәт вә гүрурвериҹи гәләбә халгы сивилизасија мүстәгиллијини горумаға, дил, мәдәнијјәт вә Америка һәјат тәрзи һүҹумуна гаршы даһа һазырлыглы едиб. Белә ки, мәдәнијјәт саһәсиндә фәалијјәт ҝөстәрәнләрин тәшәббүс вә јениликләри илә дил вә дискурс мүдафиәсинин тәмин олунмасы, ушагларын, јенијетмәләрин вә ҝәнҹләрин инкишафы вә тәрәггиси истигамәтиндә сон гәләбәјәдәк галан мәрһәләләри даһа мөһкәм аддымларла кечсинләр, иншаллаһ.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
15 мај 2026
Sizin rəyiniz