Әрагчи: АБШ Иранла фикир ајрылыгларынын һәлл јолуну һәрби мејдандан башга јердә ахтармалыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һиндистанда ишҝүзар сәфәрдә олан Иран Ислам Республикасынын Хариҹи ишләр назири ИРНА-нын Ирана гаршы јени тәһдидләр вә АБШ-нин һәрби һүҹумлары тәкрарламаг еһтималы илә бағлы суалына ҹавабында билдириб: “Биз бу тәһдидләрә өјрәшмишик. Онлар узун мүддәтдир мүхтәлиф форма вә үсулларла өз тәһдидләрини тәкрарлајырлар. Амма өзләри дә билирләр ки, бу тәһдидләрдән вә һәтта башлатдыглары мүһарибәдән һеч бир нәтиҹә әлдә етмәјибләр вә етмәјәҹәкләр дә.”
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Јени Деһлидә мүхтәлиф өлкәләрин хариҹи ишләр назирләри илә кечурдији ҝөрүшләри чәрчивәсиндә ИРНА-нын “Сизин бурада иштиракыныз вә Доналд Трампын Чиндә олмасы илә ејни вахтда АБШ вә Исраил рәсмиләри Ирана гаршы тәһдидләр сәсләндириб вә билдирибләр ки, АБШ президенти ҝери гајыдан кими һүҹумлар һәјата кечириләҹәк. Иранын ҹавабы нәдир?” суалына ҹаваб олараг дејиб: “Биз бу тәһдидләрә өјрәшмишик. Онлар узун мүддәтдир мүхтәлиф форма вә үсулларла өз тәһдидләрини тәкрарлајырлар. Амма өзләри дә билирләр ки, бу тәһдидләрдән вә һәтта башлатдыглары мүһарибәдән һеч бир нәтиҹә әлдә етмәјибләр вә етмәјәҹәкләр дә.”
Әрагчи вурғулајыб: “Мән бу ҝүн БРИKС-дәки чыхышымда бир даһа тәсдигләдим ки, Иранла бағлы мәсәләләрин һеч бир һәрби һәлли јохдур. Иран тәһдидләр гаршысында мөһкәм дајаныр вә баш әјмир. Онлар буну ҝөрүб вә тәҹрүбә едибләр; 40 ҝүн бизимлә мүһарибә апардылар вә нәтиҹәсини дә ҝөрдүләр. Иран тәзјигләр гаршысында мүгавимәт ҝөстәрир. Ејни заманда, Иранла һөрмәт дили илә данышанлар ејни диллә ҹаваб алаҹаглар. Буна ҝөрә дә һәлл јолу тәһдид етмәкдә дејил. Нә гәдәр чох тәһдид етсәләр, онлар үчүн нәтиҹә јалныз уғурсузлуг олаҹаг. Әҝәр бизи јенидән сынагдан кечирмәк вә мүһарибәјә дахил олмаг истәјирләрсә, кечмишдә алдыглары нәтиҹәдән башга һеч нә әлдә етмәјәҹәкләр.”
О әлавә едиб: “Үмид едирәм ки, бу риториканы кәнара гојуб мәнтигә доғру јөнәләрләр, бахмајараг ки, онларын мәнтигә гајыдаҹағына үмид јохдур. Амма билмәлидирләр ки, мәсәләләрин һәлл јолуну һәрби мејдандан башга јердә ахтармалыдырлар, чүнки бу јолла һеч бир нәтиҹәјә чатмајаҹаглар.”
