Иран бир даһа Ислам өлкәләринә хәбәрдарлыг етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Мәһәммәд Меһди Иманипур ҹүмә ахшамы Русијанын Татарыстан Республикасынын пајтахты Казан шәһәриндә кечирилән бу топлантыда әлавә едиб: АБШ-ын дүнјанын диҝәр бөлҝәләриндә мөвҹудлуғунун мәгсәди халгларын сәрвәт вә варидатыны таламаг вә онларын торпаглары үзәриндә һөкмранлыг етмәкдир.
О билдириб: Бу һүҹум вә фасиләсиз гырғынларын мүхтәлиф сәбәбләри вар; "Бөјүк Исраил" адлы мәкрли пландан тутмуш мүстәгил өлкәләрин сәрвәтләринин талан едилмәсинә гәдәр. Лакин ҝөрүнүр ки, әсас сәбәб әдаләт ахтарышындан, мәнәвијјатын дирчәлдилмәсиндән вә ифратла тәфрит гаршысында принсипләрә бағлылыгдан дујулан горхудур.
Иманипур хатырладыб: Сон вахтлар бизә гаршы башладылан мүһарибә Ислам Ингилабынын гәләбәсиндән бәри өлкәмизә гаршы башладылан үчүнҹү мүһарибәдир.
О, өлкәмизә гаршы тәҹавүзкарларын мәгсәдләринә тохунараг гејд едиб: Иран Ислам Республикасы азад халглар вә ислам дүнјасы адындан Гүдсү ишғал едән режимин експансионист сијасәтинә гаршы мүбаризәнин өн хәттиндә дајаныб.
О әлавә едиб: Бүтүн динләрдән вә азадлыгсевәр ҹәмијјәтләрдән тәрәфдарлары олан мәнәви вә һагг тәрәфдары Лидерин террор едиләрәк шәһид едилмәси, Минабдакы Шәҹәреје Тәјјибә мәктәбиндә 168 ҝүнаһсыз шаҝирдин гәтлә јетирилмәси, дүнјанын ән гәдим сивилизасијаларындан биринин мәһв едиләҹәји илә ачыг тәһдидләр, тарихи абидәләрә вә дүнја ирсинә зәрәр вурулмасы, мүһарибәјә гаршы чыхыб сүлһү дәстәкләдијинә ҝөрә дини лидерләрә, о ҹүмләдән дүнја католикләринин рәһбәринә тәһгирләр вә јүзләрлә диҝәр ҹинајәт сахта азадлыг иддиачыларынын әсл симасыны ортаја чыхарды.
