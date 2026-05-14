Ирана гаршы мүһарибә америкалыларын енержи хәрҹләринә 1 трилијон доллара баша ҝәлиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин Род-Ајленд шәһәриндәки Браун Университетинин сон статистикасы ҝөстәрир ки, сионист режимлә АБШ арасында Ирана гаршы апарылан тәҹавүзкар мүһарибә америкалылара енержи хәрҹләринә 37,5 милјард доллардан чох баша ҝәлиб.
Браун Университетинин Иҹтимаи вә Бејнәлхалг Әлагәләр үзрә Ватсон Мәктәби тәрәфиндән ишә салынан вә бу хәрҹләри реал вахт режиминдә гијмәтләндирән "Ирана гаршы мүһарибәнин енержи хәрҹләри монитору" сајғаҹы, мүһарибәнин 28 февралдан бәри америкалыларын енержи хәрҹләрини 37,5 милјард доллардан чох артырдығыны ҝөстәрсә дә лакин нефтин гијмәтинин 100 доллардан өтмәсини вә узун азы мүддәт 100 долларда галаҹағыны нәзәрә алсаг 1000 милјард јәни 1 трилијондан чох баша ҝәлдији ҝөрсәнир.
