ИИР Мүдафиә Назирлијинин сөзчүсү: Дүшмәнин һәр һансы јени тәҹавүзүнә дәрһал ҹаваб вериләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә Назирлијинин сөзчүсү билдириб: Дүшмән тәрәфиндән һәр һансы тәһдид, тәҹавүз вә һүҹум дәрһал вә ҝеҹикдирилмәдән гәти вә сонландырыҹы ҹавабла гаршыланаҹаг.
Ҝенерал Рза Тәлаји Ник “Билал” мәсҹидиндә Гызыл Ајпара Ҹәмијјәтинин рәһбәринин анасынын аным мәрасиминдә журналистләрә билдириб: Дүшмән Америка-сионист истәр мејданда, истәрсә дә дипломатија саһәсиндә Иран халгынын гануни вә гәти һүгугларыны гәбул етмәлидир. Иран халгынын мәнтигли, гануни вә гәти һүгуглары тәмин олунмадан дүшмән дүшдүјү батаглыгдан чыха билмәјәҹәк.
Мүдафиә Назирлијинин сөзчүсү әлавә едиб: Иран Иран халгынын мејдандакы иштиракы вә дәстәји илә һәм дөјүш мејданында, һәм дә дипломатија саһәсиндә јүксәк потенсиалыны нүмајиш етдириб. Әҝәр дүшмән дипломатија саһәсиндә Иран халгынын һаглы вә гәти тәләбләрини гәбул етмәсә, һәрби мејданда мәғлубијјәтләринин тәкрар олунаҹағыны ҝөзләмәлидир.
О вурғулајыб: Дүшмән тәрәфиндән һәр һансы јени тәһдид, тәҹавүз вә һүҹум мүтләг шәкилдә дәрһал вә ҝеҹикдирилмәдән гәти, сонландырыҹы вә пешманедиҹи ҹавабла гаршыланаҹаг.
Мүдафиә Назирлијинин сөзчүсү хатырладыб: Америка ҝәмиләри вә һәрби донанмасынын мүнагишә бөлҝәсиндән дәфәләрлә гачмасы СЕПАҺ вә орду силаһлы гүввәләринин мејдандакы ирадә вә габилијјәтини, һәмчинин онларын һәр ҹүр тәҹавүзә пешманедиҹи ҹаваб вермәјә һазыр олдугларыны ҝөстәрир.
