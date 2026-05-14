БМТ Исраилин ҺӘМАС үзвләринин едамы илә бағлы ганунуну инсан һүгугларынын позулмасы һесаб етди

14 may 2026 - 19:11
Xəbər kodu: 1814362
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ Баш катибинин мүавини Фәрһан Һаг бу ҝүн, чәршәнбә ахшамы Кнессет тәрәфиндән сахланылан ҺӘМАС үзвләрини һәдәф алан ганунун гәбул едилмәси илә бағлы билдириб: Биз ајры-сечкилик характерли ганунлары рәдд едирик.

Сионист режимин парламенти јахын вахтларда ҺӘМАС һәрәкатынын хүсуси (елит) үзвләринин едамы вә онлар үчүн ачыг мәһкәмә просесләринин кечирилмәси илә бағлы гануну бөјүк сәс чохлуғу илә гәбул едиб.

Гејд едәк ки, бу ганун һәмин шәхсләр барәдә едам һөкмләринин чыхарылмасы вә ачыг мәһкәмәләрин кечирилмәси сәлаһијјәтини нәзәрдә тутур.

