БМТ Исраилин ҺӘМАС үзвләринин едамы илә бағлы ганунуну инсан һүгугларынын позулмасы һесаб етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ Баш катибинин мүавини Фәрһан Һаг бу ҝүн, чәршәнбә ахшамы Кнессет тәрәфиндән сахланылан ҺӘМАС үзвләрини һәдәф алан ганунун гәбул едилмәси илә бағлы билдириб: Биз ајры-сечкилик характерли ганунлары рәдд едирик.
Сионист режимин парламенти јахын вахтларда ҺӘМАС һәрәкатынын хүсуси (елит) үзвләринин едамы вә онлар үчүн ачыг мәһкәмә просесләринин кечирилмәси илә бағлы гануну бөјүк сәс чохлуғу илә гәбул едиб.
Гејд едәк ки, бу ганун һәмин шәхсләр барәдә едам һөкмләринин чыхарылмасы вә ачыг мәһкәмәләрин кечирилмәси сәлаһијјәтини нәзәрдә тутур.
Sizin rəyiniz