Видео | Фашист Исраил режимин Ливан Шиәләринә гаршы ПУА вә артиллериа һүҹумлары давам едир 4 нәфәрдән чох Шәһид вар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн ҝүнортадан өнҹә ишғалчы сионист режим ордусу Шиәләрин компакт јашадыглары Ливанын ҹәнуб бөлҝәсиндә үч һүҹум һәјата кечириб. Фашист Исраил режимин пилотсуз тәјјарәсинин мотосиклетә һүҹуму Јатер шәһәриндә һәјат кечирилиб. Нәтиҹәдә бир нәфәр шәһид олуб, Сәфәд әл-Батих шәһәриндә бир автомобили һәдәфә алыб вә бу да бир вәтәндашын шәһид олмасына сәбәб олуб, Ҹоја шәһәриндә исә "Ислам Сәһијјә Идарәси"нин мәркәзинин јахынлығында парк едилмиш бир автомобили һәдәфә алыб, нәтиҹәдә Ҹоја рајон бәләдијјәсинин үзвү Зәкәријјә Әл-Һәҹҹ шәһид олуб, бир нечә нәфәр исә јараланыб. Дүшмән гүввәләри артиллеријасы һәмчинин Кафр Шубанын ҹәнуб әтрафындакы Шенуһ фермасында Вади Елиаса да һүҹум едиб.
