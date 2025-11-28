Али Рәһбәр: 12 ҝүнлүк мүһарибәдә Иран АБШ вә сионист режимини мәғлуб етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Хаменеи һәзрәтләри өтән ахшам телевизија мүраҹиәтиндә реҝиондакы мәсәләләр вә 12 ҝүнлүк мүһарибә илә бағлы билдириб: 12 ҝүнлүк мүһарибәдә Иран халгы шүбһәсиз һәм АБШ-ни, һәм дә сионист режими мәғлуб едиб. О гејд едиб ки, онлар ҝәлдиләр, јарамазлыг етдиләр, лакин дөјүлдүләр, әлләри бош ҝери гајытдылар вә һеч бир һәдәфләринә чата билмәдиләр. Бу, сөзүн һәгиги мәнасында онларын мәғлубијјәтидир.
Али Рәһбәр Иран халгына билдириб ки, бәсиҹин (көнүллүләр) ҝүҹлү вә давамлы шәкилдә нәсилдән-нәсилә горунмасы вә инкишаф етдирилмәси “бөјүк бир сәрвәт, үмуми һәрәкат вә милли ҝүҹүн артырылмасы амили” кими ваҹибдир.
О, АБШ вә сионист режиминин Иран әразисинә гаршы һәјата кечирдији һәр һансы бир һәдәфи реаллашдыра билмәмәсини онларын гәти мәғлубијјәти кими гијмәтләндириб. Ајәтуллаһ Хаменеи бир нечә төвсијәсини пајлашараг бүтүн халгы вә сијаси гүввәләри милли бирлик вә һәмрәјлији горумаға чағырыб.
Иран Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Хаменеи халгларын истәкләринә гаршы тәҹавүз вә мүдахиләләрә гаршы мүгавимәтин ваҹиблијинә тохунараг билдириб: Иранда гурулан вә инкишаф етдирилән мүгавимәт амили бу ҝүн дүнјанын мүхтәлиф реҝионларында, о ҹүмләдән Гәрб өлкәләриндә вә АБШ-дә Фәләстин вә Гәззәјә дәстәк шүарларында өзүнү ҝөстәрир. О гејд едиб ки, бәсиҹин ҹанлылығы вә активлији халгларын зүлмкар режимләрә гаршы мүгавимәтини ҝүҹләндирир вә дүнја зәифләринин мүгавимәт сајәсиндә дәстәк вә ҝүҹ һисси јараныр.
Али Рәһбәр реҝиондакы мәсәләләр вә 12 ҝүнлүк мүһарибә барәдә билдириб: Бу мүһарибәдә Иран халгы шүбһәсиз һәм АБШ-ни һәм дә сионист режими мәғлуб едиб. Онлар ҝәлдиләр, јарамазлыг етдиләр, лакин дөјүлдүләр, әлләри бош ҝери гајытдылар вә һеч бир һәдәфләринә чата билмәдиләр. Бу, сөзүн һәгиги мәнасында онларын мәғлубијјәтидир.
О әлавә едиб ки, сионист режиминин Иранла мүһарибә үчүн 20 иллик планы уғурсуз олуб. План халгы тәһрик едәрәк системи һәдәфә алмаг үчүн һазырланмышды, лакин әксинә нәтиҹәләнди вә һәтта системә тәрәфдар олмајанлар да дөвләтин јанында дајандылар, өлкәдә үмуми бирлик јаранды.
Али Рәһбәр билдириб: Әлбәттә, биз дә иткиләр ҝөрдүк; мүһарибәнин тәбиәтинә ујғун олараг бир нечә әзиз ҹанымызы итирдик. Лакин Иран Ислам Республикасы ирадә вә ҝүҹ мәркәзи олдуғуну нүмајиш етдирди вә һәр һансы сәс-күјдән горхмадан ҝүҹлү шәкилдә дајана вә гәрар верә билир. Бундан әлавә, дүшмәнә дәјән мадди зәрәр бизим зәрәримиздән чох олду.
Имам Хаменеи һәзрәтләри, 12 ҝүнлүк мүһарибәдә АБШ-нин ағыр иткиләринә диггәт чәкәрәк билдириб: АБШ бу мүһарибәдә чох бөјүк зәрәр ҝөрдү, чүнки ән сон һүҹум вә мүдафиә силаһларындан истифадә етмәсинә бахмајараг, халгы алдадараг өз тәрәфинә чәкмәк һәдәфинә наил ола билмәди; әксинә, халгын бирлији даһа да ҝүҹләнди вә АБШ уғурсузлуға дүчар олду.
Али Рәһбәр гејд едиб ки, Гәззәдә баш верән фаҹиәдә сионист режиминин рүсвајчылығы вә ләкәләнмәси тарихдәки ән бөјүк реҝионал фәлакәтләрдән биридир. АБШ бу мәсәләдә ишғалчы режимин јанында дурараг рүсвај олду, чүнки дүнја билир ки, сионист режими АБШ-нин дәстәји олмадан бу гәдәр фәлакәт төрәдә билмәзди.
О әлавә едиб ки, бу ҝүн дүнјанын ән нифрәт олунан инсаны сионист режиминин баш назири, ән нифрәт олунан тәшкилат вә һакимијјәт исә сионист режимдир. АБШ бу ҹинајәтләрдә онларын јанында олдуғундан, сионистләрә олунан нифрәт онлара да сирајәт едиб.
Али Рәһбәр АБШ-нин дүнјанын мүхтәлиф реҝионларындакы мүдахиләләрини онун ҝетдикҹә тәҹрид олунмасынын сәбәбләриндән бири кими гијмәтләндириб. О билдириб ки, АБШ-нин һәр бир мүдахиләси мүһарибәјә, сојгырыма, дағынтыја вә гачгынлыға сәбәб олур.
Зати Алиләри, Украјнадакы јүксәк иткиләрә сәбәб олан вә нәтиҹәсиз мүһарибәни АБШ-нин мүдахиләси нүмунәси кими ҝөстәрәрәк әлавә едиб: АБШ президенти бу мүһарибәни үч ҝүндә һәлл едәҹәјини десә дә, тәхминән бир ил сонра бу өлкәјә 28 маддәдән ибарәт планы гәбул етдирмәк мәҹбуријјәтиндәдир.
Али Рәһбәр сионист режиминин Ливана һүҹумлары, Суријаја тәҹавүзү, Гәрб саһилиндә ҹинајәтләри вә Гәззәдәки фаҹиәли вәзијјәти АБШ-нин дүшмән режимин һәрби ҹинајәтләрини ачыг шәкилдә дәстәкләмәсинин нүмунәләри кими ҝөстәриб. О билдириб ки, Иран тәрәфиндән АБШ-ә васитә илә месаж ҝөндәрилдији барәдә јајылан шајиәләр тамамилә јаландыр вә белә бир шеј һеч вахт олмајыб.
Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри әлавә едиб ки, АБШ һәтта достларына гаршы хәјанәт едир, сионист вә ҹинајәткар груплара дәстәк верир вә дүнјада мүһарибә тәшвиги үчүн нефт вә јералты ресурслардан истифадә едир; бу фәалијјәтләр бу ҝүн Латын Америкасына гәдәр јајылыб. Белә бир дөвләт Иран Ислам Республикасы илә әмәкдашлыг вә әлагә гурмаға лајиг дејил.
