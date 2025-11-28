ҺӘМАС: Гәзза разылашмасына садигик / Силаһларын тәһвил верилмәси милли диалогдан асылыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ҺӘМАС һәрәкатынын сөзчүсү Һазем Гасим билдириб ки, һәрәкат Гәзза разылашмасынын биринҹи мәрһәләсинин бүтүн өһдәликләринә там әмәл едиб, лакин сионист режим разылашманын икинҹи мәрһәләсинин иҹрасына башламасына мане олуб.
О, “Әл-Әрәбијјә” телеканалына ачыгламасында гејд едиб: ҺӘМАС нүмајәндә һејәтинин Гаһирәјә сәфәри һәрәкатын икинҹи мәрһәләјә дахил олмаг вә бунун үчүн зәрури һазырлыглара башламагда ҹидди олдуғуну ҝөстәрир.
Һазем Гасим вурғулајыб ки, һәрәкатын силаһ мәсәләси милли диалог вә Фәләстин дахилиндә апарылаҹаг мәсләһәтләшмәләр чәрчивәсиндә һәлл олунмалыдыр.
