Әрдәбил Гафгаз вә Аврасија үчүн тиҹарәт гапысыдыр вә јүксәк инвестисија потенсиалына маликдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрдәбилин валиси билдириб: Дәјәри 2 трилјон 500 милјард риал олан инвестисија пакетләри саһибкарларын вә инвесторларын игтисади фәалијјәтә ҹәлб олунмасы үчүн тәгдим едилиб вә бу истигамәтдә вилајәт Гафгаз вә Авропа илә тиҹарәт гапысы кими игтисади сычрајыша һазырлашыр.
Мәсуд Имами Јеҝанә ҹүмә ахшамы Әрдәбилдә кечирилән бејнәлхалг инвестисија конфрансында – өлкәнин дахили ишләр назиринин, һәмчинин јерли вә хариҹи игтисадијјат нүмајәндәләринин иштиракы илә – чыхыш едәрәк билдириб ки, асан инвестисија үчүн јол хәритәсинин һазырланмасы вә Инвестисија Хидмәтләри Мәркәзинин јарадылмасы Дөвләтин Он Дөрдүнҹү Һөкумәтинин Әрдәбил вилајәтиндә инкишаф програмынын әсас истигамәтидир.
Имами Јеҝанә бөјүк инфраструктур лајиһәләринин ҝенишләндирилмәсини игтисади трансформасијанын дөнүш нөгтәси адландырараг гејд едиб: Әрдәбилин өлкәнин дәмир јолу шәбәкәсинә бу илин сонунадәк гошулмасы вилајәтин Гафгаз вә Авропа илә тиҹарәт гапысына чеврилмәсини сүрәтләндирәҹәк вә 400 милјондан чох әһалини әһатә едән реҝионал базара чыхышы артыраҹаг.
Вали һәмчинин Әрдәбилин азад игтисади зона, хүсуси игтисади зона вә өлкәнин ән бөјүк истихана шәһәрҹијинә малик олдуғуну хатырладараг, бу үстүнлүкләрин ихраҹ јөнүмлү сәнајеләрин формалашмасы вә узунмүддәтли дәјәр зәнҹирләринин јарадылмасы үчүн мүһүм фүрсәтләр јаратдығыны билдириб
