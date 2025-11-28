Иранын нүвә енержисиндән истифадәси ҹидди шәкилдә давам етдирилир / АБШ вә Исраилин дүшүнҹәси ахмаглыгдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Али Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Әли Лариҹани өтән ҝүн Пакистана етдији ики ҝүнлүк рәсми сәфәри чәрчивәсиндә Исламабадда урдудилли ҺУМ Нјус хәбәр шәбәкәсинә мүсаһибә вериб. Ҹәнаб Әли Лариҹани билдириб ки, Иран вә Пакистан арасында мүнасибәтләрин инкишафы үчүн һеч бир мәһдудијјәт јохдур.
О вурғулајыб: АБШ вә сионист режимин Иранын нүвә потенсиалыны мәһв етмәјә јөнәлмиш дүшүнҹәси “наданлыг вә ахмаглыгдыр”, чүнки нүвә сәнајеси јерли елмә әсасланыр вә Иран бу саһәни ҹидди шәкилдә инкишаф етдирир.
Али Рәһбәрин Али Тәһлүкәсизлик Шурасындакы нүмајәндәси гејд едиб: Теһран вә Исламабад реҝионда бир-бирини тамамлајан рол ојнаја биләр. Онун сөзләринә ҝөрә, Президент Пезешкианын Пакистан сәфәриндән сонра ики өлкә арасында игтисади әмәкдашлығын јүксәк сәвијјәјә чатдырылмасы үчүн ҹидди аддымлар атылыб.
Әли Лариҹани апарыҹынын Исраилин бөлҝәдәки маҹәрачы фәалијјәтләри, Гәтәрә гаршы тәҹавүзү вә ардынҹа Пакистанла Сәудијјә Әрәбистаны арасында имзаланан стратежи мүдафиә сәнәди илә бағлы суалына ҹавабында билдириб: Исраилин Гәтәрдә ҺӘМАС-а гаршы һәјата кечирдији әмәлијјат сионистләрин бөлҝәдәки маҹәрачы давранышынын там тәҹәссүмүдүр. О гејд едиб ки, Гәтәр Исраиллә мүәјјән әлагәләрә малик олса да, сионист режим она белә рәһм етмәјиб.
Лариҹани әлавә едиб: Трамп бир бәјанатында иддиа едирди ки, ҝуја Иранын нүвә фәалијјәтини мәһв едәрәк дајандырыб. Фәрз едәк ки, Трамп доғру дејир — бәс онда нә истәјирләр? Проблемләри һәлл олунубму?”
О вурғулајыб: Иранын нүвә програмы Али Рәһбәрин ҝөстәришләринә әсасән реалдыр вә бу елмин әсаслары Иранлы алимләрин билик вә баҹарығына сөјкәнир. Онун сөзләринә ҝөрә, Иран бу мәрһәләни кечиб вә артыг минләрлә нүвә мүтәхәссисинә саһибдир. Лариҹани билдириб ки, Исраилин һәјата кечирдији террор вә террор актлары “ахмаг аддымлардыр”, чүнки Иран минләрлә нүвә мүтәхәссисини јетишдириб вә нүвә програмынын дајанмасыны дүшүнмәк наданлыг вә ахмаглыгдыр.
Лариҹани АБШ вә Исраилә мүраҹиәт едәрәк дејиб: Онлар гәбул етмәлидирләр ки, Иран бу мәрһәләни архада гојуб. Иран нүвә силаһы архасынҹа ҝетмир, лакин нүвә енержисиндән истифадәјә ҹидди шәкилдә давам едир. Биз мөвҹуд шәраитлә мүбаризә апарырыг вә дүшмәнләр он дәфә дә зүлм етсәләр дә, биз бунунла мүбаризә апараҹағыг.
Лариҹани әлавә едиб ки, нүвә мәсәләсинин әсас һәлли дипломатик јолдур: Биз һәмишә демишик ки, бу мүнагишәнин дипломатик һәлли вар. Америкалылара суал вермәк лазымдыр: нә үчүн мүһарибә етдиниз? Әҝәр мүһарибәдә нүвә програмыны битирмишдинизсә, бәс нијә дипломатик јолу давам етдирирсиниз?
