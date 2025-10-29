Иранын Асијада илк гадын бокс медалы Фарс әјаләтиндән олан боксчуја нәсиб олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Фарс Бокс Шурасынын рәһбәри деди: Бу әјаләтдән олан Фатимә Рәстегар, Бәһрејндә кечирилән Асија Ҝәнҹләр Ојунларында бүрүнҹ медал газанараг, Иран гадын боксу тарихиндә бејнәлхалг јарышларда илк медалчы кими адыны гејд етди.
Мәһәммәдрза Маһмуди чәршәнбә ҝүнү ИРНА мүхбиринә вердији мүсаһибәдә деди: Рәстегар 80 килограм чәки дәрәҹәсиндә јарымфинала лајигинҹә јүксәлди вә јалныз ҝүҹлү газах боксчусу Елнурә Кангиртә мәғлуб олараг бүрүнҹ медал газанды.
О әлавә етди: Бу медал, минимал ресурслар вә максимум мотивасија илә гадын боксу саһәсиндә Шираз вә Иранын адларыны уҹалда билән бир иранлы гызын сәјләринин вә гәтијјәтинин нәтиҹәсидир.
