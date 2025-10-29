  1. Ana səhifə
Ирәвани: АБШ санксијалары вә Кубаја тәтбиг едилән блокада дәрһал вә гејд-шәртсиз ләғв едилмәлидир

29 oktyabr 2025 - 18:44
Xəbər kodu: 1744375
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Онун сөзләринә ҝөрә, бу тәдбирләрин дајандырылмасы јалныз Куба халгы үчүн зәрури бир раһатлыг ҝәтирмәјәҹәк, ејни заманда дүнјаја ачыг вә гәти бир месаж ҝөндәрәҹәк – јәни мәҹбуријјәт, һеҝемонлуг вә игтисади зүлм дөврү сона чатмалыдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани АБШ-ын Кубаја гаршы санксијаларынын сона чатдырылмасы мәсәләсинә мүнасибәт билдириб.

Ҹәнаб Әмир Сәид Ирәвани бу барәдә вурғулајыб: Бу өлкәјә тәтбиг олунан блокада дәрһал вә һеч бир гејд-шәрт олмадан ләғв едилмәлидир.

Онун сөзләринә ҝөрә, бу тәдбирләрин дајандырылмасы јалныз Куба халгы үчүн зәрури бир раһатлыг ҝәтирмәјәҹәк, ејни заманда дүнјаја ачыг вә гәти бир месаж ҝөндәрәҹәк – јәни мәҹбуријјәт, һеҝемонлуг вә игтисади зүлм дөврү сона чатмалыдыр.

Ирәвани әлавә едиб: Артыг алтмыш илдән чохдур “демократијанын тәшвиги” бәһанәси илә Кубаја гаршы тәтбиг едилән биртәрәфли вә гејри-инсани санксијалар вә блокада, мүстәгил вә суверен бир өлкәјә гаршы һәјата кечирилән ачыг зоракы тәдбирләрин нүмунәсидир вә бу, Куба халгынын һүгуг вә рифаһыны систематик шәкилдә зәифләдиб.

