Ирәвани: АБШ санксијалары вә Кубаја тәтбиг едилән блокада дәрһал вә гејд-шәртсиз ләғв едилмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын БМТ-дәки сәфири вә даими нүмајәндәси Әмир Сәид Ирәвани АБШ-ын Кубаја гаршы санксијаларынын сона чатдырылмасы мәсәләсинә мүнасибәт билдириб.
Ҹәнаб Әмир Сәид Ирәвани бу барәдә вурғулајыб: Бу өлкәјә тәтбиг олунан блокада дәрһал вә һеч бир гејд-шәрт олмадан ләғв едилмәлидир.
Онун сөзләринә ҝөрә, бу тәдбирләрин дајандырылмасы јалныз Куба халгы үчүн зәрури бир раһатлыг ҝәтирмәјәҹәк, ејни заманда дүнјаја ачыг вә гәти бир месаж ҝөндәрәҹәк – јәни мәҹбуријјәт, һеҝемонлуг вә игтисади зүлм дөврү сона чатмалыдыр.
Ирәвани әлавә едиб: Артыг алтмыш илдән чохдур “демократијанын тәшвиги” бәһанәси илә Кубаја гаршы тәтбиг едилән биртәрәфли вә гејри-инсани санксијалар вә блокада, мүстәгил вә суверен бир өлкәјә гаршы һәјата кечирилән ачыг зоракы тәдбирләрин нүмунәсидир вә бу, Куба халгынын һүгуг вә рифаһыны систематик шәкилдә зәифләдиб.
Sizin rəyiniz