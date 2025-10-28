Италијада јохсуллуг сон 10 илдә максимум сәвијјәјә чатды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италијада јохсуллуг сәвијјәси Ҹорҹиа Мелони кабинети дөврүндә сон 10 илдә ән јүксәк һәддә чатыб.
Бу барәдә "РИА Новости" Италија назирликләри вә статистика хидмәтинин мәлуматларына истинадән мәлумат јајыб.
Мәлумата ҝөрә, Мелонинин һакимијјәти дөврүндә өлкәдә мүтләг јохсуллуг ҝөстәриҹиси артыб. Һазырда ев тәсәррүфатларынын 9.8%-и мөвҹуд гијмәтләрлә әсас мал вә хидмәтләр дәстини ала билмир. Бу, 2014-ҹү илдән бәри ән јүксәк ҝөстәриҹидир.
Ев тәсәррүфатларынын истеһлак хәрҹләринин јохсуллуг һәддиндән ашағы дүшдүјү нисби јохсуллуг сәвијјәси сон үч илдә әһалинин 14.9%-нә гәдәр јүксәлиб ки, бу да 2017-ҹи илдән бәри ән јүксәк сәвијјәдир.
Өлкәдә, һәмчинин әмәкһаггы да азалыр. Сон 3 илдә реал ифадәдә әмәкһаггы 4.3% азалыб.
