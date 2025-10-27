Исраил БӘӘ-дә тәһлүкәсизлик ширкәти гураҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил кабинети, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләриндә Ҹонтроп Преҹисион Теҹһнолоҝиес Лтд ширкәтинин филиалынын јарадылмасына разылыг вердијини ачыглады.
Бу аддым, Ибраһим Сазишләри кими танынан сүлһ мүгавиләләринин имзаланмасындан сонра ики тәрәф арасында тәһлүкәсизлик вә технолоҝија әмәкдашлығы саһәсиндә илк рәсми план кими елан едилди.
Исраил кабинетинин гәрарына әсасән, Ҹонтроп (UAE) Лимитед адлы јени ширкәт Әбу-Даби Глобал Базарында (ADGM) јерләшәҹәк вә тамамилә Исраилин ана ширкәтинә мәхсус олаҹаг.
