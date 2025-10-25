БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын санксијаларынын ҝери гајтарылмасы Иран-Русија јахынлашмасыны дәринләшдирир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Атлантик Шурасынын бејин мәркәзи “Снапбаҹк Иран-Русија јахынлашмасыны дәринләшдирир” адлы һесабатда јазыб: Иран вә Гәрб арасындакы нүвә ҝәрҝинлији сентјабр ајында Теһрана гаршы 2015-ҹи илдән әввәлки БМТ санксијаларынын бәрпасы илә әһәмијјәтли дәрәҹәдә ҝүҹләниб. Бу инкишаф үч Авропа өлкәсинин - Франса, Алманија вә Бирләшмиш Краллығын бир ај әввәл Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планы (ЖҸПОА) чәрчивәсиндә “санксијаларын автоматик гајтарылмасы” (Снапбаҹк) механизмини активләшдирмәкдәки һәрәкәтләриндән сонра баш вериб.
Нәтиҹәдә, бу санксијаларын јенидән тәтбигини ганунсуз һесаб едән Иранын Русија илә тәрәфдашлығынын даһа да ҝүҹләнмәси еһтималы вар. Бунун, Трамп администрасијасынын 2018-ҹи илин мај ајында ЖҸПОА-дан чыхмасындан сонра башлајан Теһранын Шәргә стратежи дөнүшүнү сүрәтләндирәҹәји ҝөзләнилир.
Узун мүддәтдир давам едән етимадсызлыға бахмајараг, Иран вә Русија олдугҹа прагматик актјорлардыр. Гәрб тәҹрид сијасәтини давам етдирдији мүддәтҹә, Теһран вә Москва арасында игтисади әмәкдашлығын дәринләшмәси мәнтиги нәтиҹә оларды. АБШ-ын тәсиринә гаршы чыхмагда мараглары бөлүшән Иран вә Русија икитәрәфли вә чохтәрәфли әмәкдашлығыны ҝенишләндирмәк әрәфәсиндәдирләр.
