Фото Хәбәр | Ҹүһүдләрин виран гојдуглары Гәззанын Шејх Ризван Мәһәлләси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәзза Золағынын шимал-шәргиндәки Шејх Ризван мәһәлләсиндән јајымланан һава ҝөрүнтүләри ганунсуз ҹүһүд Исраил режимин һәрби һүҹумларынын јаратдығы бөјүк дағынтылары ҝөстәрир. Әразидәки бир чох јашајыш мәнтәгәси тамамилә дағыдылыб вә бир сыра биналар артиллерија атәши нәтиҹәсиндә јашајыш үчүн јарарсыз һала дүшүб. Бу һүҹумлардан сонра күчәләр дә дахил олмагла шәһәр инфраструктуруна да ҹидди зијан дәјиб вә әразинин симасы тамамилә дәјишиб.
23 oktyabr 2025 - 16:01
Xəbər kodu: 1742125
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
