ИШИД-ин Суријаја Гајыдыш Тәһдиди / Ракка вә Һәсәкәдә Дағыныг Террор Һүҹумлары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 2025-ҹи илдә Суријада СДФ күрдләринин тәсири алтында олан әразиләрдә гондарма ИШИД адлы террор үнсүрләри тәрәфиндән һәјата кечирилән әмәлијјатларда вә һүҹумларда әһәмијјәтли дәрәҹәдә артым мүшаһидә едилди.
Бу террор актлары хүсусилә Рагга вә Һасакәдә өзүнү ҝөстәрмәкдәдир. Гондарма ИШИД адлы террор груплашмасынын бу әразиләрдәки һүҹумлары тез-тез баш верир вә бу да групун һәлә дә һәрәкәт едә вә өзүнү јенидән гурмаг вә гәфил һүҹумлар һәјата кечирмәк үчүн һәр һансы бир тәһлүкәсизлик зәифлијиндән истифадә едә биләҹәјини ҝөстәрир.
7 илдән чохдур ки, гондарма ИШИД адлы террор груплашмасы, бу әразиләр үзәриндә гуру нәзарәтинә малик олмаса да, һәлә дә сабитлији тәһдид едән спорадик һүҹумлар һәјата кечирмәјә имкан верән һәрби вә тәһлүкәсизлик имканларына маликдир.
Гондарма ИШИД адлы террор груплашмасынын һүҹум үсуллары мүхтәлиф олуб буби бомбалары вә партлајышлар, пусгу вә террор әмәлијјатларыны әһатә едир. Бу, Гондарма ИШИД адлы террор груплашмасыны тамамилә мәғлуб едилмәдијини вә Сурија тәһлүкәсизлик сәһнәсиндә актив вә тәсирли галмаға чалышдығыны бир даһа тәсдигләјир.
Сурија Инсан Һаглары Рәсәдханасынын мәлуматына ҝөрә, Гондарма ИШИД адлы террор груплашмалары 2025-ҹи илин әввәлиндән бәри Ракка вә Һәсәкә бөлҝәләриндә 31 әмәлијјат һәјата кечириб.
Sizin rəyiniz