Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 6 октјабрдан етибарән Бәһрејндә 90-дан чох сијаси мәһбус узунмүддәтли һәбсләрә, ағыр сахланма шәраитинә вә һүгуги тәләбләринә етинасызлыға етираз олараг аҹлыг аксијасы кечирир.
ББC-нин мәлуматына ҝөрә, аҹлыг аксијасында әсасән “Ҹау” адланан мәшһур һәбсхананын 2 вә 12 сајлы биналарында сахланылан сијаси вә виҹдан мәһбуслары иштирак едирләр. Һесабатда гејд олунур ки, бу, һәмин һәбсханада баш верән илк аҹлыг аксијасы дејил — бундан әввәл дә мәһбуслар әсасән даһа јахшы шәраит вә ја гејд-шәртсиз азадлыг тәләби илә аҹлыг аксијасына гошулублар.
Мәхфи сәс јазысында мәһбуслардан бири билдириб ки, етиразлар 6 октјабрда башлајыб — мәһбуслар о заман һәбсхана рәһбәрлијинә мәктублар ҝөндәрәрәк “азадлыг һүгугу”ну тәләб едибләр. Рәһбәрлијин бу мүраҹиәтләрә ҹаваб вермәмәсиндән сонра онлар әввәлҹә сәһәр вә ахшам јемәкләриндән имтина едибләр, лакин 14 октјабрдан етибарән там аҹлыг аксијасына башлајыблар.
Һәмин мәһбусун сөзләринә ҝөрә, аксија артыг икинҹи һәфтәјә кечиб вә тәхминән 90 сијаси мәһбус иштирак едир. Онлардан бәзиләринин ган шәкәри кәскин дүшүб, бәзиләри исә һушуну итирәрәк тәҹили тибби јардым машынлары илә хәстәханаја апарылыблар.
Мәнбә билдириб ки, илләрдир давам едән ишҝәнҹәләр, тибби хидмәтин олмамасы, су, електрик, һаваландырма вә гида чатышмазлығы мәһбусларын вәзијјәтини даһа да ағырлашдырыб. О әлавә едиб ки, Дахили Ишләр Назирлији рәсмиләринин азадлыға бурахылма илә бағлы вәдләри реаллыға чеврилмир, чүнки сијаси мәһбусларын адлары крал әфв сијаһыларына салынмыр. Бу әфвләр әсасән хариҹи вәтәндашлара вә ја ҹинајәткар мәһбуслара шамил олунур.
