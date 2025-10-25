Испанија Милли Мәһкәмәси полад ширкәтинин менеҹерләрини Гәззада мүһарибә ҹинајәтләриндә әлбирлијә ҝөрә истинтага ҹәлб едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердиј мәлумата ҝөрә, Испанија Милли Мәһкәмәси, Испанија полад ширкәтинин јүксәк вәзифәли рәһбәрләринә гаршы Гәззада инсанлыға гаршы ҹинајәтләрдә вә мүмкүн сојгырымда әлбирлик иттиһамлары илә рәсми истинтаг башландығыны ачыглады.
Испанија Милли Мәһкәмәси, "Сединор" полад ширкәтинин үч рәһбәри һаггында һүгуги иш ачылдығыны ачыглады.
Мәлумата ҝөрә, бу шәхсләр Исраил силаһ ширкәтинә полад сатышы илә әлагәдар инсанлыға гаршы ҹинајәтләрдә вә ја сојгырымда әлбирлијә ҝөрә мәсулијјәтә ҹәлб едилибләр.
Мәһкәмәнин ачыгламасына ҝөрә, Испанија ширкәти һөкумәтдән рәсми иҹазә алмадан вә әмәлијјаты гануни олараг гејдијјата алмадан Исраилин Гәззаја һүҹумларында истифадә едилән силаһларын истеһсалында бирбаша истифадә едилән металлары сатыб.
Sizin rəyiniz