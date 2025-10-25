Фашист Исраил режими Гәззаја һуманитар јардымларын ҝиришинин гаршысыны алыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, “Исраел Һајом” гәзети хәбәр верир ки, фашист Исраил режим рәсмиләри Гәзза мүһарибәсиндә атәшкәс разылашмасыны позмаға јөнәлән аддымларыны давам етдирәрәк, Рәфәһ сәрһәд-кечид мәнтәгәсинин ачылмасына вә һуманитар јардымларын разылашма чәрчивәсиндә Гәззаја дахил олмасына мане олаҹагларыны билдирибләр.
Сионист режимә бағлы олан бу нәшријјат бир сионист режим рәсмисинә истинадла белә јазыб: “Биз бәзи малларын ҝиришини ҝеҹикдирмәк вә Рәфәһ кечид мәнтәгәсинин ачылмасына имкан вермәмәк гәрарына ҝәлдик ки, ҺӘМАС-ын әсирләрин ҹәсәдләрини тәһвил вермәсини јубатмамасыны тәмин едәк.”
Бунунла јанашы, АБШ витсе-президенти Ҹеј Ди Венс јәһуди вә јеванҝилистләрин ишғал етдикләри Фәләстин әразиләриндә Исраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһу илә кечирдији бирҝә мәтбуат конфрансында билдириб ки, әсирләрин ҹәсәдләринин ахтарышы вә тапылмасы үчүн даһа чох вахта еһтијаҹ вар вә Исраил тәрәфи бу мәсәләдә сәбирли олмалыдыр.
