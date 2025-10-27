Иранын гејри-нефт ихраҹы 26 милјард доллара чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иранын Тиҹарәт Инкишафы Тәшкилатынын Тиҹарәт Мәсләһәтчиләри Департаментинин рәһбәри өлкәнин бу илин биринҹи јарысында 26 милјард долларлыг гејри-нефт ихраҹы гејдә алдығыны ачыглады.
Чәршәнбә ахшамы ҝүнү Иранын мүхтәлиф өлкәләрдәки сечилмиш мүшавирләринин Зәнҹан әјаләтиндә игтисади фәалларла ҝөрүшүндә Мәһәммәд Рәҹәбнежад Гејри-Нефт Ихраҹаты үзрә Али Шуранын дирчәлишинә вә бу ил өлкәдә клиринг комитәсинин јарадылмасына диггәт чәкәрәк әлавә етди: Иҹра мәмурлары вә игтисади фәаллар ихраҹ мәсәләләрини вә чәтинликләрини Биринҹи Витсе-Президентлә ҝөрүшләрдә нәзәрдән кечирилмәк вә тәсдигләнмәк үчүн Вилајәт Сәнаје, Мәдән вә Тиҹарәт Баш Идарәси васитәсилә бу шуранын катиблијинә ҝөндәрә биләрләр.
О, Иранын Тиҹарәт Инкишафы Тәшкилатынын үч әсас стратеҝијасыны "ихраҹын асанлашдырылмасы", "сәрбәст тиҹарәтин инкишафы" вә "ихраҹ јөнүмлү тәшвиг" адландырараг әлавә етди: "Гејри-нефт ихраҹынын инкишафы өлкәнин игтисади артымынын әсас амилидир вә ихраҹатчылар Ираны глобал базарларла бирләшдирән һалгадыр."
