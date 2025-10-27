Ишғалчы режим Ливанын ҹәнубунда сүлһмәрамлы гүввәләри һәдәфә алды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Ливанын ҹәнуб сәрһәдләриндә ҝәрҝинлијин артмасы вә Исраил режиминин бу бөлҝәдә БМТ-нин мүвәггәти сүлһмәрамлы гүввәләрини (УНЫФЫЛ) бөлҝәдән чыхармаг ҹәһдләри фонунда, хәбәр мәнбәләри билдирибләр ки, Исраил ордусу УНЫФЫЛ патрул гүввәләрини пилотсуз учуш апаратлары илә һәдәфә алыб.
Мәлумата ҝөрә, сионист һәрбчиләр UNIFIL гүввәләринә гаршы ПУА һүҹуму һәјата кечирибләр вә бир нечә дәгигә сонра Исраилә мәхсус танк һәмин истигамәтә атәш ачыб. Лакин Исраил ордусу бу иддиалары тәкзиб едәрәк билдириб ки, сүлһмәрамлылара гаршы һеч бир бирбаша атәш ачылмајыб.
UNIFIL бу һадисәни писләјиб вә ону БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын 1701 сајлы гәтнамәсинин, еләҹә дә Ливанын суверенлијинин ачыг шәкилдә позулмасы кими гијмәтләндириб.
