Азәрбајҹандан Авропа раввинләринин конфрансынын кечирилмәсинә етиразлар сәнҝимир \ Доғу Перинчәк ләғвини истәјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Түркијәнин “Вәтән” партијасынын сәдри Доғу Перинчәк Азәрбајҹан һөкумәтинә вә Президент Администрасијасына үнванладығы мәктубда Бакыда “Авропа раввинләринин конфрансы”нын кечирилмәмәсини хаһиш едиб.
Перинчәк мәктубунда билдириб ки, 2025-ҹи илин 4–6 нојабр тарихләриндә кечирилмәси нәзәрдә тутулан бу тәдбирдә јүзләрлә раввин бир араја ҝәләрәк “Ибраһим сазиши” вә антисионист һәрәкатлара гаршы фәалијјәтләр барәдә мүзакирәләр апараҹаг.
О гејд едиб ки, индијәдәк һеч бир мүсәлман вә түрк өлкәсиндә белә бир конфранс тәшкил олунмајыб вә онун Азәрбајҹанын пајтахты Бакыда кечирилмәси Гәрби Асија вә Гафгаз бөлҝәсиндә, еләҹә дә гоншу өлкәләрдә тәһдидләрин артмасына сәбәб ола биләр. Перинчәкин сөзләринә ҝөрә, бу ҹүр тәдбир Түрк вә Ислам дүнјасында бирлијә дә зәрбә вура биләр.
Доғу Перинчәк вурғулајыб ки, Азәрбајҹан Президенти Илһам Әлијевин рәһбәрлији илә өлкә АБШ вә Исраилин ҹәбһәсиндә јер алмыр. О, әлавә едиб ки, белә бир конфрансын гардаш Азәрбајҹан әразисиндә кечирилмәси ҝәләҹәкдә тарихдә “нәһс бир ләкә” кими галаҹаг.
Сонда Перинчәк гејд едиб ки, Азәрбајҹанын вә Түркијәнин мүстәгиллијинин, тәһлүкәсизлијинин вә ҝәләҹәјинин горунмасы наминә бу конфрансын кечирилмәсиндән имтина едилмәлидир.
