Теһранда EKO өлкәләринин дахили ишләр назирләринин иҹласы кечирилир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Теһранда Иран Ислам Республикасынын мөһтәрәм Президентинин иштиракы илә Игтисади Әмәкдашлыг Тәшкилатынын (ЕKО) дахили ишләр назирләринин дөрдүнҹү иҹласы башлајыб.
Тәдбирдә Азәрбајҹан, Түркијә, Пакистан, Таҹикистан, Түркмәнистан, Әфганыстан, Газахыстан, Гырғызыстан, Өзбәкистан вә Иранын назирләри вә јүксәк сәвијјәли нүмајәндәләри, һәмчинин ЕKО-нун баш катиби, Оман дахили ишләр назири вә Ираг дахили ишләр назиринин мүавини дәвәтли гонаг гисминдә иштирак едирләр.
Ҝүндәликдә тәһлүкәсизлик, һүгуг-мүһафизә, полис, сәрһәд вә шәһәр әмәкдашлығы мәсәләләри, еләҹә дә шәһәрләр арасында әлагәләрин инкишафы вар.
