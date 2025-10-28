АБШ, Сәудијјә режиминдән сонра Јапонијаны сағмаға башлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Јапонијадан бөјүк мигдарда АБШ һәрби техникасы үчүн сифаришләр алмышыг".
Бу барәдә АБШ-ын “унукал” лидери Доналд Трамп мәлумат вериб.
Дөвләт башчысы Јапонијанын Баш назири Санае Такаичи илә ҝөрүшдән сонра бунунла бағлы данышыб: "Билирәм ки, һәрби имканларынызы әһәмијјәтли дәрәҹәдә артырырсыныз вә сиздән чох бөјүк мигдарда јени һәрби техника үчүн сифаришләр алмышыг".
АБШ лидери ики өлкә арасында тиҹарәт сазишинин әһәмијјәтини вурғулајараг, буну әдаләтли вә гаршылыглы фајда кими характеризә едиб.
"Бу сифариши вә бүтөвлүкдә тиҹарәт әлагәләрини јүксәк гијмәтләндиририк. Биз јени разылашма әлдә едирик вә бу, һәгигәтән әдаләтли бир анлашмадыр", - дејә Трамп вурғулајыб.
Sizin rəyiniz