Столтенберг Зеленски илә бағлы етираф етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: НАТО 2022-ҹи илдә Украјна үзәриндәки һава мәканыны бағламагдан имтина едиб.
Бу барәдә НАТО-нун кечмиш баш катиби Јенс Столтенберг Данимарканын ТВ2 телеканалына вердији мүсаһибәдә данышыб.
Столтенбергин сөзләринә ҝөрә, Русија гүввәләри Кијев јахынлығында олдуғу заман Украјна тәрәфи учушсуз зонанын тәтбиги илә бағлы алјанса мүраҹиәт едиб. Лакин о изаһ едиб ки, бунун үчүн Русијанын һава һүҹумундан мүдафиә системләрини кәнарлашдырмаг вә Украјна әразиси үзәриндә Русија тәјјарәләрини вурмаг лазым ҝәләҹәкди.
"О заман НАТО мүһарибәјә ҹәлб олунмуш олаҹагды. Кијевин бир нечә ҝүндән сонра сүгута уғраја биләҹәјини баша дүшдүјүмүзү, амма НАТО тәјјарәләрини Украјна һава мәканына ҝөндәрмәјәҹәјимизи демәк ағрылы иди", - дејә кечмиш НАТО баш катиби билдириб.
Гејд едәк ки, Јенс Столтенбергин даһа әввәл дәрҹ олунан мемуарларында НАТО баш катиби, һәмчинин Володимир Зеленски илә ағыр сөһбәтләринә дә јер вериб. О етираф едиб ки, һәрби блок Кијеви дәстәкләмәк үчүн әлиндән ҝәлән һәр шеји едиб, лакин әсҝәрләрини дөјүш мејданына ҝөндәрмәк истәмәјиб.
Sizin rəyiniz