АБШ вә Јапонија надир торпаг минералларынын тәдарүкү илә бағлы сазиш имзаладылар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Доналд Трамп Јапонијаја сәфәри заманы өлкәнин Баш назири Санае Такаичи илә надир торпаг металларынын һасилаты вә емалы үзрә әмәкдашлыг програмыны, еләҹә дә ики өлкә арасында "алјансын јени гызыл дөврү" һаггында сазиши имзалајыблар.
Бу барәдә Ағ Евдән мәлумат верилиб.
Сәнәддә вурғуланыб ки, хам вә емал олунмуш ваҹиб минералларын вә надир торпаг елементләринин тәдарүкү АБШ вә Јапонијанын дахили сәнајеси үчүн ваҹиб әһәмијјәт кәсб едир.
Програмын мәгсәди һәр ики өлкәјә һасилат, ајрылма вә емал да дахил олмагла, фајдалы газынтылар вә надир торпаг елементләринин тәдарүк зәнҹирләринин дајаныглығыны вә тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә көмәк етмәкдир.
Һәр ики тәрәф тәҹһизат зәнҹириндәки бошлуглары арадан галдырмаг үчүн мараг доғуран лајиһәләри бирҝә мүәјјән етмәк вә алты ај әрзиндә сечилмиш лајиһәләрә малијјә дәстәји ҝөстәрмәк үчүн тәдбирләр ҝөрмәк нијјәтиндәдирләр ки, бу тәдбирләр АБШ вә Јапонијадакы мүштәриләрә, һәмчинин еһтијаҹ олдугда ејни дүшүнҹәли өлкәләрә чатдырылмасы үчүн јекун мәһсулларын јарадылмасыны нәзәрдә тутур.
Ағ Евин мәлуматына ҝөрә, онлар ортаг мәгсәдләрә чатмаг үчүн инвестисија јанашмаларыны вә приоритетләрини мүәјјән етмәк үчүн 180 ҝүн әрзиндә мүвафиг назирләрин икитәрәфли ҝөрүшүнү кечирмәји планлашдырырлар.
