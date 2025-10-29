Иран БРИKС Мүкафатына милли шаирләрин адынын верилмәсини тәклиф едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Ҹакартада кечирилән БРИKС Әдәби Мүкафаты 2025 тәдбириндә инноватив бир тәклиф тәгдим едән Иран, әдәбијјатла мәдәни дипломатија арасындакы әлагәнин ваҹиблијини вурғулады вә үзв өлкәләрин милли шаирләринин адыны дашыјан иллик мүкафатын верилмәсини истәди.
Бу тәклифи Иран шаири вә јазычысы, Иранда БРИKС Әдәби Шәбәкәсинин милли координатору Һәмид Нәзәрхаһ Әлисәраји сон сијаһынын ачыгланмасы заманы ирәли сүрдү.
О вурғулады: “БРИKС Әдәби Мүкафаты мәдәни, инсани вә јерли дәјәрләрә јөнәлмиш илк бејнәлхалг мүкафатдыр вә онун гијмәтләндирилмәси сијасәтдән тамамилә мүстәгилдир. Тәклифимиз будур ки, бу мүкафат һәр ил үзв өлкәләрин милли шаирләриндән биринин адына кечирилсин; Иран үчүн бу, Һафиз, Сәди вә ја Руми кими әдәби даһиләри хатырлада биләр.”
О, һәмчинин әлавә етди: “Сечилмиш мүәллифләрин әсәрләринин үзв өлкәләрин рәсми дилләринә тәрҹүмәси халглар арасында мәдәни јахынлашманын вә әдәби диалогун ҝенишләндирилмәсиндә мүһүм аддымдыр.”
Мәрасимдә БРИKС Әдәби Мүкафатынын 2025-ҹи ил үчүн јекун сијаһысы ачыгланды вә Иранлы јазычы Мәнсур Әлимуради БРИKС үзв өлкәләриндән сечилмиш 10 јазычы арасында Иранын нүмајәндәси кими тәгдим едилди. Диҝәр намизәдләр Бразилија, Русија, Һиндистан, Чин, Ҹәнуби Африка, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри, Ефиопија, Индонезија вә Мисирдәндир.
