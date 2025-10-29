ҺӘМАС: Исраил “планлы шәкилдә һәјата кечирилән сијасәт”лә әсирләрин ҹәсәдләринин тапылмасына мане олур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинин Ислам Мүгавимәт Һәрәкаты ҺӘМАС, Исраили өз әсҝәрләринин ҹәсәдләринин Гәззада тапылмасынын әсас манеәси адландырыб.
Һәрәкатын бәјанатында билдирилиб ки, сионист режим “планлы шәкилдә һәјата кечирилән сијасәт”лә Гәзза золағында өз әсҝәрләринин ҹәсәдләринин ахтарышы истигамәтиндә ҝөрүлән сәјләрин гаршысыны алыр.
Бәјанатда һәмчинин гејд олунур: Исраил, ахтарыш әмәлијјатларыны сүрәтләндирмәк вә тамамламаг үчүн зәрури олан нәглијјат васитәләринин вә ағыр техниканын бөлҝәјә дахил олмасына да мане олур вә дағынтылар алтында галмыш фәләстинли шәһидләрин ҹәсәдләринин чыхарылмасына имкан вермир.
