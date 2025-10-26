ҺӘМАС Гәзза разылашмасынын икинҹи мәрһәләсинин иҹрасына башландығыны елан етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, ҺӘМАС Һәрәкатынын Сијаси Бүросунун үзвү Һисам Бәдран шәнбә ҝүнү билдириб ки, мүгавимәт групларынын Гаһирәдә кечирдији ҝөрүшүн мәгсәди Шарм әш-Шејх разылашмасынын иҹрасы илә бағлы аддымлары давам етдирмәкдир.
Бәдран “Гаһирә әл-Әхбаријјә” телеканалына мүсаһибәсиндә дејиб: “Биз Гаһирәдәјик ки, ҺӘМАС вә диҝәр Фәләстин групларынын бу разылашманын мүддәаларынын һәјата кечирилмәсиндәки гәтијјәтини бир даһа сүбут едәк.”
О гејд едиб: Бу данышыглар мәрһәләсинин әсас фәрги чох сајда фәләстинли групун иштиракыдыр. Биз мүхтәлиф групларла ҝөрүшләр кечирдик вә һамы јекдилликлә һесаб едир ки, бу разылашманын иҹрасы Фәләстин халгынын, хүсусилә дә Гәзза золағынын марагларына хидмәт едир, – дејә о әлавә едиб.
Сионист режим исә ҺӘМАС-ын атәшкәсә садиг галмасына бахмајараг, бу разылашмаја әмәл етмир вә һуманитар јардымларын, хүсусилә дә дәрман васитәләринин Гәзза золағына дахил олмасына мане олур.
Sizin rəyiniz