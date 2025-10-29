Иран, Суданын јенидән парчаланмасы үчүн хариҹиүнсүрләр тәрәфиндән атылан аддымлара гаршы хәбәрдарлыг едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји Суданын Шимали Дарфур әјаләтинин мәркәзи Фашер шәһәриндә баш верән силаһлы тоггушмалардан нараһатлығыны ифадә едиб.
Ҹәнаб Бәгаји, шәһәрдә инфраструктурун дағыдылмасыны вә ҝүнаһсыз инсанларын өлдүрүлмәсини гәтијјәтлә писләјиб.
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Суданын јенидән парчаланмасы үчүн бәзи тәһлүкәли аддымлара гаршы хәбәрдарлыг едәркән, Суданын милли суверенлијинә вә әрази бүтөвлүјүнә һөрмәт етмәјин ваҹиблијини вурғулајыб.
Sizin rəyiniz