Фото Репортаж | Һәзрәт Зејнәбин (сәламуллаһи әлејһа) милад ҝүнүндә Кәрамәтли Ханымымызын һәрәми ҝүл дәстәләри илә бәзәдилди
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәзрәт Зејнәби Күбранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамы ҝүнүндә Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) Кәрамәтли Ханымы, Һәзрәти Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) мүгәддәс һәрәминин хидмәтчиләри хүтбә охумагла бағлы мәнәви мәрасим кечириб вә Ханым Фатимәи Мәсумәнин (сәламуллаһи әлејһа) зијарәтҝаһыны ҝүлләрлә бәзәјибләр.
28 oktyabr 2025 - 13:24
Xəbər kodu: 1743787
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz