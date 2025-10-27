Пезешкиан Оманын дахили ишләр назиринә: Иран вә Оман һәмишә бир-биринин јанында олуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Президент Мәсуд Пезешкиан ики өлкә вә ики халг арасында гәдим вә сәмими мүнасибәтләрин мөвҹудлуғуну вурғулајараг билдириб: Иран вә Оман арасындакы әлагәләр вә гаршылыглы мүнасибәтләр һәмишә гардашлыг, гаршылыглы һөрмәт вә хош нијјәт принсипләринә әсасланыб вә еләҹә дә ки өлкә бөлҝәдәки ениш-јохушларда даим бир-биринин јанында олублар.
Мәсуд Пезешкиан бу ҝүн, базар ертәси – 27 октјабр 2025-ҹи ил тарихиндә Оманын дахили ишләр назири Һәмуд бин Фејсәл бин Сәид әл-Бусәиди илә ҝөрүшүндә дејиб: “Иран Ислам Республикасы илә Оман Султанлығы арасында мүнасибәтләр һәмишә гардашлыг, гаршылыглы һөрмәт вә хош нијјәт үзәриндә гурулуб вә ики өлкә бөлҝәдәки һадисәләрдә даим бир-биринин дајағы олуб.”
Президент Пезешкиан Оман Султанлығынын бөлҝәдәки конструктив ролуну јүксәк гијмәтләндирәрәк билдириб: Оманын Иран Ислам Республикасы илә әмәкдашлыг истигамәтиндәки сәјләри, хүсусилә Теһран вә Вашингтон арасында апарылан данышыглара васитәчилик вә ев саһиблији етмәси тәгдирәлајигдир. Онун сөзләринә ҝөрә, бу аддымлар Омани рәсмиләринин мүдрик вә сүлһпәрвәр јанашмасынын ҝөстәриҹисидир.
