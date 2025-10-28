Фото Репортаж | Әмирәл-мөминин (ә) мүгәддәс һәрәминдә Һәзрәт Зејнәбин (ә) мөвлудунун илдөнүмү гејд олунду
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагын Нәҹәф Әшрәф шәһәриндә јерләшән Һәзрәт Имам Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс-сәлам) мүгәддәс һәрәми нур вә севинҹлә бүрүмүшдү вә Әләви хидмәтчиләри Һәзрәт Зејнәбин (ә) мүбарәк мөвлудунун илдөнүмү илә бағлы мәнәви мәрасимини ҹошғу вә севинҹлә гејд едибләр. Һәмд нәғмәләри вә Зејнәби чичәкләрин әтри илә долмуш атмосфердә зәвварлар хидмәтчиләрлә бирликдә бу мүбарәк мөвлуду гејд едәрәк, дуалар етдиләр.
28 oktyabr 2025 - 13:00
Xəbər kodu: 1743774
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz