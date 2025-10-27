Чинин Ирандакы сәфири: АБШ диварлар тикмәклә бејнәлхалг тиҹарәтә ағыр зәрбә вурур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чинин Ирандакы сәфири ИРНА мүхбиринин “Сиз биртәрәфлилијә гаршы чыхмагдан данышдыныз вә һәм Иран, һәм дә Чин АБШ-ын биртәрәфли сијасәтләри илә үз-үзәдир. АБШ-ын Чин вә Ирана гаршы игтисади тәзјигләри илә бағлы Пекинин мөвгеји нәдир вә бу тәһдидләрә гаршы һансы аддымлар, истәр биртәрәфли, истәрсә дә чохтәрәфли шәкилдә, ҝүндәмдәдир?” суалына ҹаваб верәркән билдириб:
“Әҝәр буҝүнкү бејнәлхалг иҹтимаијјәтә бахсаг, ҝөрәрик ки, биртәрәфли сијасәт мејилләри ҝүҹләниб вә игтисади глобаллашма бу мејилләрлә зиддијјәтлидир.”
Дипломат әлавә едиб ки, “бәзи өлкәләр, о ҹүмләдән АБШ, тәкҹә диварлар тикмәклә кифајәтләнмир, һәм дә бејнәлхалг тиҹарәтә ҹидди зәрбә вурурлар. Лакин Чин һәлә дә игтисади глобаллашманы дәстәкләјир вә онун давамына инаныр.”
Чин тәрәфинин мөвгејинә тохунан сәфир вурғулајыб ки, “бу дүнја бәрабәр вә низамлы чохгүтблүлүјә, һәмчинин игтисади глобаллашманын дәринләшмәсинә еһтијаҹ дујур. Буна ҝөрә дә Чин тәрәфи игтисади глобаллашманы гәти шәкилдә дәстәкләјир вә ачыг гапы доктринасы әсасында өз програмларыны һәјата кечирмәкдә исрарлыдыр.”
Sizin rəyiniz