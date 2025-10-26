ҺӘМАС: Дүшмәнин мүһарибәни јенидән башламасы үчүн бәһанә тапмасына имкан вермәјәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, ҺӘМАС-ын али рәһбәрләриндән Хәлил әл-Һәјјә сионист режимин мүһарибә заманы елан етдији һәдәфләрә чата билмәдијини вурғулајыб.
Бу барәдә о ачыглама верәрәк билдириб: “Һәрәкат атәшкәс разылашмасы чәрчивәсиндә бүтүн өһдәликләринә әмәл едиб вә дүшмәнин мүһарибәни јенидән башлатмаг үчүн бәһанә тапмасына јол вермәјәҹәк.”
Гәззада ҺӘМАС һәрәкатынын сијаси бүросунун рәһбәри Хәлил әл-Һәјјә “Әл-Ҹәзирә” телеканалына мүсаһибәсиндә гејд едиб ки, сионист режим узунмүддәтли һәрби әмәлијјатлар әрзиндә һеч бир мәгсәдинә наил ола билмәди.
О әлавә едиб: ҺӘМАС тоггушмаларын јенидән баш вермәмәси үчүн бүтүн сәјләрини давам етдирәҹәк.
Әл-Һәјјә, АБШ администрасијасынын сон бәјанатларына мүнасибәт билдирәрәк дејиб: “АБШ Президенти Доналд Трамп вә Вашингтон рәсмиләри мүһарибәнин баша чатдығыны тәсдигләјибләр вә бу истигамәтдә сабитлијин горунмасы ваҹибдир.”
