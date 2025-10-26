Әсрарәнҝиз Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри гојнунд јерләшән Бабүлдә 6 илдән сонра дондурулмуш әкизләр дүнјаја ҝәлди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, "Бәрсам вә Меһрсам" Бабүдәки Фатимә Зәһра (с) Сонсузлуг Мәркәзиндә 6 ил ембрион дондурулдугдан сонра дүнјаја ҝәлән вә сағлам олан әкиз оғланлардыр.
Бабүдәки Фатимә Зәһра (с) Сонсузлуг Мүалиҹә Мәркәзинин рәһбәри Сиддигә Исмаили базар ҝүнү ИРНА-ја вердији мүсаһибәдә деди: 13 илдир һамилә галмаға чалышан вә ики уғурсуз һамиләлик кечирән әкизләрин анасы Мәһтаб Гуламнежад нәһајәт бу мәркәзин сәјләри илә әкиз оғланлар дүнјаја ҝәтирмәјә мүвәффәг олду.
О деди: Бир мүддәт сонра бу ана Бабулдакы Фатимеји Зәһра (с.ә) Сонсузлуг Мәркәзинә мүраҹиәт етди вә орада бу ананын мүалиҹә просеси башлады вә ембрионлар 6 ил әрзиндә бу мәркәздә дондурулду.
Исмаили әлавә етди: Хошбәхтликдән, тибб ишчиләринин мүшаһидәси вә сәјләриндән сонра ана һамилә галмағы баҹарды вә ики оғлан ушағы, Бәрсам вә Меһрсам там сағлам шәкилдә дүнјаја ҝәлди.
Бабүдәки Фатимеји Зәһра (с.ә.) Сонсузлуг Мәркәзинин рәһбәри, һамиләликләри ҝеҹикмиш вә бу саһәдә проблемләри олан аналарын бу мәркәзә мүраҹиәт етмәли олдугларына ишарә едәрәк билдирди: Индијә гәдәр Бабүдәки Фатимеји Зәһра (с.ә.) Сонсузлуг Мүалиҹә Мәркәзиндә 3000 ушаг дүнјаја ҝәлиб.
Sizin rəyiniz