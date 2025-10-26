Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, сабиг АБШ һәрби гуллугчусу Иран Ислам Республикасынын сионист режими мәһв етмәјә гадир олдуғуну билдириб.
Бу барәдә ҹидди хәбәрдалыг едән полковник Лорнс Вилкерсон бу режимин АБШ-ы Иранла мүһарибәјә ҹәлб етмәк ҹәһдләринә гаршы хәбәрдарлыг едиб.
АБШ-нин кечмиш Дөвләт Катиби Калин Пауелл офисинин рәһбәри олмуш полковник Лорнс Вилкерсон АБШ медиа фәалы Ҹексон Һинкеллә мүсаһибәсиндә дејиб:
“Иранын ракет һүҹумлары исраиллиләри шока салды. Һәрчәнд, мүһарибәнин сон мәрһәләсиндә Русија, Чин вә ја Шимали Кореја Ирана мүәјјән көмәк ҝөстәрмиш ола биләрләр, лакин бу ракетләр јерли истеһсал олараг Иран тәрәфиндән һазырланмышдыр.”
