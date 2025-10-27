Рјабков: Русија Иранын јанында, чијин-чијинә дајаныб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Русија хариҹи ишләр назиринин мүавини Серҝеј Рјабков бәјан едиб ки, Москва дүнјанын бәзи өлкәләринин Иранын нүвә програмы илә бағлы тәзјиг вә зоракы давранышларыны гәтијјәтлә писләјир вә Русија Иранла чијин-чијинә дајаныб.
Рјабков гејд едиб: “Үмид едирәм ки, өлкәләримизин һәр икисинин кечдији бу чох чәтин вә сынагларла долу дөврдән хәбәрдар олан шәхсләр, Иран вә Русијанын бир-биринә даһа да јахын дајанмасынын зәрурилијини дәрк едирләр.”
Русија ХИН рәсмиси әлавә едиб ки, Москва Иран Ислам Республикасы илә бүтүн саһәләрдә – истәр игтисади, малијјә, истәр нәглијјат саһәсиндә мөвҹуд олан чохсајлы лајиһәләр чәрчивәсиндә әмәли әмәкдашлыг, истәрсә дә нүвә мәсәләсиндә – әлагәләри даһа да ҝүҹләндирмәјә һазырдыр.
