Лариҹани: Мүгавимәт һәр заман давамлы вә галибдир

14 oktyabr 2025 - 18:48
Xəbər kodu: 1738648
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Лариҹани: Мүгавимәт һәр заман давамлы вә галибдир

Әли Лариҹани өзүнүн Х сосиал сәһифәсиндә билдириб: Фәләстинин: Мүгавимәт һәр заман давамлы вә галибдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Али Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Фәләстин халгынын азад едилмиш мәһбуслары бөјүк ҹошгу илә гаршыладығыны гејд едәрәк јазыб: Мүгавимәт һәр заман давамлы вә галибдир.

Әли Лариҹани өзүнүн Х сосиал сәһифәсиндә билдириб: Фәләстинин ҹәсур вә мәзлум халгынын азад едилмиш мәһбуслары еһтирамла вә издиһамла гаршылама мәрасими бир даһа ҝөстәрди ки, һансы тәрәф әсл галибдир.

О әлавә едиб: Сионист режим инди ҝөрүр ки, ики иллик амансыз гырғынлардан сонра ҺӘМАС-ын вә мүгавимәтин халгын гәлбиндәки јери неҹә јүксәлиб.

