Лариҹани: Мүгавимәт һәр заман давамлы вә галибдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Али Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Фәләстин халгынын азад едилмиш мәһбуслары бөјүк ҹошгу илә гаршыладығыны гејд едәрәк јазыб: Мүгавимәт һәр заман давамлы вә галибдир.
Әли Лариҹани өзүнүн Х сосиал сәһифәсиндә билдириб: Фәләстинин ҹәсур вә мәзлум халгынын азад едилмиш мәһбуслары еһтирамла вә издиһамла гаршылама мәрасими бир даһа ҝөстәрди ки, һансы тәрәф әсл галибдир.
О әлавә едиб: Сионист режим инди ҝөрүр ки, ики иллик амансыз гырғынлардан сонра ҺӘМАС-ын вә мүгавимәтин халгын гәлбиндәки јери неҹә јүксәлиб.
