“Әл-Әгса Туфаны”; Сионистләрин тәһгир едилмәсиндән “јенилмәз орду” мифинин мәғлубијјәтинә гәдәр

Бу әмәлијјатын икинҹи илдөнүмү мүнасибәти илә Фәләстин Үләма Шурасынын рәһбәри “Навваф Такрури” “Илкә” хәбәр сајтына вердији ексклүзив мүсаһибәдә бу дөнүш нөгтәсинин әһәмијјәти, ишғалчы режимә тәсири вә Гәззада давам едән сојгырым һаггында дәрин тәһлилләр вериб. Онун сөзләринә ҝөрә, Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјаты ишғалчыларын әсл симасыны үзә чыхарыб вә Фәләстин мәсәләсини илләрлә давам едән етинасызлыг вә хәјанәтдән сонра ҹанландырды.
Ашағыда Нәваф Тәкруринин Әгса фыртынасы әмәлијјаты вә онун тәсирләри илә бағлы тәһлилини охујаҹагсыныз;
“Әл-Әгса Туфаны” Итраилин мәғлубедилмәзлији һаггында мифи дармадағын етди
Итраил онилликләр әрзиндә өзүнә һәрби үстүнлүк, кәшфијјат үстүнлүјү вә әтраф муһитә һүдудсуз нәзарәт едән образы јаратмышды. “Әл-Әгса Фыртынасы” әмәлијјаты бу мифи ҹәми бир сәһәрә дармадағын етди. Бу фыртына дүшмәнин ҝүҹүнү бәрпаолунмаз шәкилдә дармадағын етди. Итраил режими дүнја гаршысында алчалдылды.
Бу әмәлијјат ҝизләдиләнләри үзә чыхарды; хәстәханаларын, мәктәбләрин вә Мәсҹидләрин дағыдылмасы; ушаг вә гадынларын гәтлиамы; инсан һагларыны мүдафиә етмәк иддиасында оланларын ријакарлығыны мәлум етди. Бу ҹинајәтләрин һамысы дүнјаја ифша олунду.
Мүгавимәтин Итраилин нәзарәтиндә олан әразиләрә нүфуз етмәси, һәрби базалары әлә кечирмәси вә Итраил гүввәләрини әсир ҝөтүрүлмәси ишғалчылара 1948-ҹи илдән бәри ҝөрүнмәмиш психоложи вә стратежи зәрбә вурду.
Гүдрәтли олдуғу үчүн дејил, Чарәсизликдән Сојгырымы төрәдир
Бу әмәлијјатдан сонра сионист режим Гәззәјә һәртәрәфли һүҹума кечди; икинҹи илдир ки, сојгырым, аҹлыг вә силаһсыз инсанларын мәһв едилмә кампанијасы сәнҝимир. Бу ҹинајәтләр өзүнә инамдан дејил, горху, һүркү вә тәһгирдән гајнагланыр.
Ишғалчыларын бу ҝүн төрәтдикләри һәр бир ҹинајәт итирилмиш ләјагәтләринин бир һиссәсини бәрпа етмәк наминәдир. Онларын төрәтдикләри гырғынлары дәлиликдән гајнагланыр. Онлар информасија үзәриндә нәзарәти, һәрби етибарларыны вә мәнәви мөвгеләрини итирибләр. Ҝүҹлү ҝөрүнмәк үчүн күтләви гырғынлар төрәдирләр, амма атдыглары һәр бомба јалныз зәифликләрини вә ҹылызлыгларыны ортаја гојур.
Ағласығмаз гурбанларын, 67 миндән чох шәһидин вә 170 миндән чох јаралынын олмасына бахмајараг, Гәзза халгы дәјанәтини давам етдирир. Аиләләр аҹлыға, көчкүнлијә вә бүтүн мәһәлләләрин итирилмәсинә дөзүр, лакин вәтәнләрини тәрк етмәкдән имтина едирләр. Дүшмәнин ҝүҹү ичибош бир шардыр. Онлары дәһшәтә ҝәтирән халгымызын дөзүмлү олмасыдыр.
Дүнјаны фәтһ едән би Туфан
Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјаты тәкҹә Гәзза сәрһәдләри илә мәһдудлашмырды; онун тәсирләри бүтүн гитәләрә јајылды, икиүзлүлүк вә һијләни ифша етди вә һәмрәјлијә илһам верди. Туфан бүтүн дүнјаја јајылды. Лондон, Нју-Јорк, Мадрид вә Ҹакарта күчәләринә чыхан азад инсанларын, тәләбәләрин, фәалларын вә вәтәндашларын инсан вә принсипиал симасыны тәсвир едирди. Ејни заманда, лидерләри азадлыгдан данышан, лакин сојгырымы дәстәкләјән Вашингтон вә Парисдән тутмуш Берлинә кими Гәрб демократијаларынын јаланларыны ифша етди.
2023-ҹү илин октјабрындан бәри дүнјада милјонларла инсан Фәләстинә дәстәк үчүн мисли ҝөрүнмәмиш нүмајишләрә гошулуб, Испанија, Ирландија вә Ҹәнуби Африка да дахил олмагла бир сыра һөкумәтләр сионист режимин ҹинајәтләринә гаршы ҹәсарәтли мөвге нүмајиш етдирирләр. Бунун әксинә олараг, АБШ вә Авропадакы гондарма инсан һаглары мүдафиәчиләри ишғалчылары силаһландырыб вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатында атәшкәс гәтнамәләринә вето гојуб, Гәрбин мәнәви рәһбәрлијинә гаршы глобал мәјуслуғу дәринләшдирибләр.
Сиомизимлә Нормаллашма Сијасәти Һаггын Ағырлығы Алтында Леһ Олду
Фыртынадан әввәл бир нечә әрәб өлкәси сионист режимлә мүнасибәтләри нормаллашдырмаға тәләсирди. Бу ҝүн бу лајиһәләр харабалыға чеврилиб. Фыртына истәнилән лајигли инсан үчүн нормаллашма јолуну бағлады. Бир вахтлар ишғалчыја гуҹаг ачмаға чалышанлар инди өз халгы гаршысында утаныр, сусурлар. Нормаллашма давам едәрсә, буну халглар дејил, коррупсионер лидерләр едәҹәк. Мүсәлман үммәтинин халгы сон сөзү деди: Фәләстин Сатылмыр!.
Мәракешдән Индонезијаја гәдәр иҹтимаи гәзәб һөкумәтләри сионист режимлә мүнасибәтләринә јенидән бахмаға вадар едиб. Мүсәлман дүнјасында иҹтимаи рәј Фәләстин мүгавимәтинин леһинә, Тел-Әвив вә ја Вашингтонла бирләшәнләрин әлејһинә гәти шәкилдә дәјишди.
Дөјүш мејданынын дөјүшчүләри олмадан һеч бир гәрар верилмир
АБШ президенти Доналд Трамп вә Итраилин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун тәгдим етдији сон план мүстәмләкәчилик һакимијјәтини дүбарә бәрпа етмәк ҹәһдиндән башга бир шеј дејил. Бу, сүлһ планы дејил. Бу, сионист-американ һакимијјәти алтында бөлҝәни јенидән әлә кечиртмәк үчүн һазырланмыш јени Сајс-Пико сазишидир. Дөјүш мејданында вурушан мүҹаһидләри нәзәрә алмадан Гәззә вә ја Фәләстинлә бағлы һеч бир гәрар верилә билмәз. Буну етмәјән һәр бир өлкә вәтәнә хәјанәт етмиш олур.
Трампын планы гәбул олунарса, ишғал һәмишәлик мөһкәмләнәҹәк. Ја бу һөкумәтләр буну ачыг шәкилдә рәдд едәҹәкләр, ја да сатгынларын агибәтини јашајаҹаглар. Бу тәклиф Итраили Гәззадан чыхмаға чағырмыр, әксинә онун суверенлијинә хариҹдән нәзарәти тәтбиг етмәјә чалышыр. Трамп вә Нетанјаһу өз нәзарәтләри алтында мүстәмләкә администрасијасы јаратмаг истәјирләр. Бу, сүлһ дејил, ишғалын башга васитәләрлә давам етдирилмәсидир.
Мүһарибәни Битирмәмәк Дејил, Ишғалы Ҝенишләндирмәк Планы
Трампын сүлһ планы ишғалы ҝенишләндирир. Истәнилән реал сөвдәләшмәјә Итраил гүввәләринин там чыхарылмасы, фәләстинли мәһбусларын азад едилмәси вә мүстәгил Фәләстин дөвләтинин танынмасы дахил едилмәлидир. Тәклиф олунанлар тәләдир. Бу, тәкҹә Фәләстинин дејил, она имза атан истәнилән әрәб өлкәсинин ишғалыдыр. Гәззадан ҝәлән месажлар ајдындыр; бу мүгавиләни гәбул етмәјин!. Бу, гырғына, көчкүнлијә сон гојмајаҹаг, онлары даһа да артыраҹаг.
Бәшәријјәт Үчүн Мәнәви Ојаныш
Әл-Әгса Фыртына әмәлијјаты һәм дә дөјүш мејданындан кәнарда глобал мәнәви ојаныша сәбәб олуб. Гәззадан ҝәлән әзмкарлыг вә иман ҝөрүнтүләри бүтүн дүнјада фәаллар, тәләбәләри, ади вәтәндашлары вә һөкумәтләринин сусгунлуғуна мејдан охујан һәрәкатлары илһамландырыб.
Гәззәлиләр өз изтираблары илә дүнјанын виҹданыны ојадыблар. Гәрб университетләриндә ҝәнҹләр, күчәләрдә нүмајиш кечирәнләр, бојкот едәнләр, һәгигәти сөјләјәнләр; Бунларын һамысы Әгса туфанынын бәһрәләридир. Һәгигәтән дә, Әл-Әгса Туфаны әмәлијјаты мүхтәлиф һәрәкатлары үмуми әдаләт чағырышы алтында бирләшдирди; анти-мүһарибә коалисијалары, анти-мүстәмләкә фәаллары вә инанҹ әсаслы иҹмалар Ҹәнуби Африкада апартеид әлејһинә мүбаризәјә бәнзәр глобал һәмрәјлији ҹанландырдылар.
Иман, Мүгавимәт вә Гуртулуш Вәди
Ишғалчылар инанырлар ки, мәһв олмаг бизим руһумузу сусдура биләр. Амма дағыдылан һәр бир ев, һәр бир шәһид олан өвлад бизим әзмимизи ҝүҹләндирир. Ишғал анҹаг там рүсвај олдугдан вә сахта имиҹи мәһв едилдикдән сонра јох олаҹаг. Иман вә Әдаләтә сөјкәнән Мүгавимәт јеҝанә чыхыш јолудур. Гәззада олан мүҹаһидләр сијаси һакимијјәт үчүн дејил, бу милләтин ләјагәти үчүн мүбаризә апарырлар. Онлар зәманәмизин виҹданыдыр. Һеч бир разылашма, һеч бир ҝүҹ, һеч бир хариҹи тәзјиг онлары сусдура вә ја гурбанларыны јох едә билмәз.
Сәрһәдләрдән кәнар бир мирас
Әл-Әгса Туфаны әмәлијјатындан ики ил сонра Фәләстин уғрунда мүбаризә јерли Мүгавимәтдән глобал вә һәр шеји әһатә едән бир Ислами һәрәката чеврилди. Јәмәнин сионист режимә гаршы ракет кампанијасы, Һизбуллаһын сәрһәд тоггушмалары вә Ҹакартадан Јоһаннесбурга гәдәр һәмрәјлик нүмајишләри Мүгавимәт Ҹәбһәсинин ҝенишләнмәсинин сүбутудур.
Фәләстин мүбаризәси мүсәлман дүнјасынын мәнәви компасына чеврилди; мәзлумлары бирләшдирән, залымларын һијләсини ифша едән идеал. Әл-Әгса Фыртынасы әмәлијјаты садәҹә һәрби бир һадисә дејилди. Бу, бир идеалын јенидән доғулмасы, бир милләтин ојанышы вә көһнәлмиш ишғалын сонунун башланғыҹы иди.
