Имам Хаменеи һәзрәтләринин Ајәтуллаһ Систанијә мөһтәрәм һәјат јолдашынын вәфаты илә бағлы башсағлығы месажы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеи Ајәтуллаһул-үзма Сејид Әли Систанинин мөһтәрәм һәјат јолдашынын вәфатындан сонра о һәзрәтләрә ҝөндәрдикләри башсағлығы месажында бу мөһтәрәм Али Тәглид Мәрҹәсинә тәслијјәт әрз едибләр.
Ислам Ингилабынын Рәһбәринин месажынын мәтни беләдир:
Мәрһәмәтли вә Рәһмли Аллаһын Ады илә!
Һәзрәт Ајәтуллаһ Ҹәнаб Һәҹҹ Сејјид Әли Систани! Бәрәкәтиниз давамлы олсун.
Һөрмәтли ханымынызын вәфаты илә әлагәдар сизә башсағлығы верир, Аллаһдан она рәһмәт вә бағышланма диләјирәм.
Сејјид Әли Хаменеи | 7 Меһр 1404
Sizin rəyiniz