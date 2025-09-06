БМТ-нин сөзчүсү: БҺФП үзвләри дипломатијаны ҝүҹләндирмәк үчүн мөвҹуд фүрсәтдән истифадә етмәлидирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран, Русија вә Чинин Тәһлүкәсизлик Шурасына вә БМТ Баш катибинә мәктубуна ҹаваб олараг БМТ-нин сөзчүсү Стефан Дүжаррик билдириб ки, БМТ Баш катибинин месажы будур ки, Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планы үзвләри дипломатија јолуну ҝүҹләндирмәк үчүн бу фүрсәтдән истифадә етмәлидирләр.
"Бу, Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәрар вермәли олдуғу бир мәсәләдир." Тәбии ки, “билдијиниз кими, БМТ БҺФП-нын үзвү дејил”, лакин “БМТ-нин Баш катибинин месажы ондан ибарәтдир ки, Иран вә БҺФП-на үзв дөвләтләр бу фүрсәтдән дипломатијаны интенсивләшдирмәк (јолуну ҝүҹләндирмәк) үчүн истифадә етмәлидирләр”.
Ејни заманда Ҹәнуби Корејанын БМТ-дәки сәфири вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын дөври сәдри Нју-Јоркда ИРНА мүхбиринә дејиб: "2231 сајлы гәтнамә илә бағлы мүхтәлиф фикирләр вә шәрһләр вар. Биз бунунла бағлы Тәһлүкәсизлик Шурасынын үзвләри илә гејри-рәсми мүзакирә апардыг. Анладығым одур ки, һәтта 2231 сајлы Гәтнамәнин гаврајыш вә шәрһләриндә дә ҝениш бошлуг вар."
